Yolcu seçtiği iddia edilen taksi şoförü trafikten men edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Yolcu seçtiği iddia edilen taksi şoförü trafikten men edildi

Yolcu seçtiği iddia edilen taksi şoförü trafikten men edildi
17.01.2026 20:59  Güncelleme: 21:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ataşehir'de bir taksi şoförü, engelli yolcular da dahil olmak üzere müşteri seçiminde bulunarak 4 yolcuyu aracına almadığı için 11 bin 629 lira idari para cezası ve aracının trafikten men edilmesiyle cezalandırıldı.

Ataşehir'de bir alışveriş merkezi önünde aracına aldığı 2'si engelli 4 yolcuyu çeşitli gerekçeler öne sürerek kabul etmediği ve yolcuları araçtan indirdiği iddia edilen O.A. (36) isimli taksi şoförüne 11 bin 629 lira idari para cezası uygulanırken, araç ise trafikten men edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nce sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülere yönelik incelemeler yapıldı. Çalışmalar kapsamında, 16 Ocak tarihinde Ataşehir ilçesi D100 Kuzey Karayolu mevkiinde bir ticari taksi sürücüsünün yol kenarında duraklama yaptığı sırada yolcuların müşteri olarak araca binmek istediği; araç sürücüsünün ise yolcu seçerek 2'si engelli 4 yolcuyu taksiye almak istemediği belirlendi. Plaka bilgilerinden kimlik bilgileri tespit edilen O.A. (36) isimli şahıs yakalandı. Şahsa yönelik 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunun; Ek2/5 (İlgili belediye tarafından verilmiş çalışma izninin/ruhsatının süresi bittiği halde belediye sınırları dahilinde yolcu taşımak) maddesinden 11 bin 629 TL idari para cezası uygulanırken, araç ise trafikten men edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güvenlik, Ataşehir, Ekonomi, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Yolcu seçtiği iddia edilen taksi şoförü trafikten men edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da harita yeniden çizilecek O bölgede dev bir kent kuruluyor İstanbul'da harita yeniden çizilecek! O bölgede dev bir kent kuruluyor
Çamlıhemşin Belediye Başkanı Altun: Bir ülkenin enerjisi aynı zamanda güvenliğidir Çamlıhemşin Belediye Başkanı Altun: Bir ülkenin enerjisi aynı zamanda güvenliğidir
Grönland krizi büyüyor: Trump bu kez tüm dünyayı hedef aldı Grönland krizi büyüyor: Trump bu kez tüm dünyayı hedef aldı
Kazaya sebep olan ’kaynakçı’ya tekme tokat dayak Kazaya sebep olan 'kaynakçı'ya tekme tokat dayak
Yasadışı bahise dev darbe Çok sayıda tutuklama var Yasadışı bahise dev darbe! Çok sayıda tutuklama var
Mardin’de kayıp 2 çocuğun cansız bedenleri yüzeyi buz tutan gölette bulundu. Mardin'de kayıp 2 çocuğun cansız bedenleri yüzeyi buz tutan gölette bulundu.

20:46
SDG unsurları çekildi, Suriye ordusu stratejik önemdeki Tabka’ya girdi
SDG unsurları çekildi, Suriye ordusu stratejik önemdeki Tabka'ya girdi
19:40
Galatasaray’ın yedek kulübesi isyan çıkardı
Galatasaray'ın yedek kulübesi isyan çıkardı
19:33
Trump, Grönland planını desteklemeyen 8 Avrupa ülkesine yüzde 10 gümrük vergisi getirdi
Trump, Grönland planını desteklemeyen 8 Avrupa ülkesine yüzde 10 gümrük vergisi getirdi
18:54
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
18:12
Altında bugüne dek duyulmamış tahmin Yaz aylarında bu rakama ulaşacak
Altında bugüne dek duyulmamış tahmin! Yaz aylarında bu rakama ulaşacak
17:47
Hamaney ilk kez kabul etti: Protestolarda binlerce kişi hayatını kaybetti
Hamaney ilk kez kabul etti: Protestolarda binlerce kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2026 21:36:47. #7.11#
SON DAKİKA: Yolcu seçtiği iddia edilen taksi şoförü trafikten men edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.