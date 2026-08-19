Eniştesini Vuran Kayınbirader Yakalandı

Adıyaman'da eniştesini vurup öldürdükten sonra 'Yaralı var' ihbarında bulunarak kayıplara karışan kayınbirader, jandarma ve savcılığın titiz çalışmaları sonucu yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Ali Dağı Mahmut El Ensari Türbesi yakınlarında mezarlık yanında önceki gün bir ihbar üzerine erkek cesedi bulunmuştu.

Kısa sürede olay yerine sağlık ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edilmiş olay yerinde ölen kişinin 42 yaşındaki Ömer Tunç olduğu belirlenmişti. Olay yerinde aynı zamanda çok sayıda boş mermi kovanı bulunmuştu. Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekiplerinin olay yerindeki titiz çalışmaları sonucunda ihbarda bulunan kişinin Ömer Tunç'un kayın biraderi olan Abuzer A., olduğu tespit edildi. Yapılan detaylı çalışmalar, HTS kayıtları, istihbarı bilgiler çerçevesinde şahsın Karapınar Mahallesi'nde olduğu belirlendi.

Cumhuriyet savcılığı koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında şahsın kaldığı adrese jandarma ekiplerince operasyon yapıldı. Cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan Abuzer A., zırhlı araç ile yoğun güvenlik önlemleri altında Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde alınan sağlık raporunun ardından İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.