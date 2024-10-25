Eniştesini Vuran Sanığa 19 Yıl 6 Ay Ceza - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Eniştesini Vuran Sanığa 19 Yıl 6 Ay Ceza

Kayseri'de eniştesini silahla vuran Yener K., 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

25.10.2024 00:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dayak yediği eniştesine kurşun yağdıran, üzerinden araç ile geçen şahsa 19 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde eniştesini silahla vurduktan sonra üzerinden araçla geçerek öldüren şahsa; 19 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası verildi.

İlçeye bağlı Mimarsinan Şirintepe Mahallesi Gaffar Okkan Bulvarı üzerinde geçtiğimiz 3 Mart'ta meydana gelen olayda, aralarında önceden husumet bulunduğu iddia edilen Yener K. ile eniştesi Sertan Temel arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Yener K.; yanında bulunan tabancayla Temel'e ateş etti. Şüpheli ardından Serkan Temel'in üzerinden araç ile geçtikten sonra kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Temel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından kaçan Yener K., polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alınırken, talihsiz adamın cenazesi incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kan donduran cinayet kamerada

Öte yandan, yaşanan cinayetin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Sertan Temel'in marketten çıkan kayınbiraderi Yener K.'nın önünü kestiği ve darp etmeye başladığı görüldü. Yener K.'nın ardından belindeki silahı çıkararak eniştesine ateş ettiği, mermisi bittikten sonra şarjörü değiştirerek ateş etmeye devam ettiği anlarda güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelinin bindiği araç ile Sertan Temel'in üzerinden geçtikten sonra kaçtığı anlarda saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Ayrıca, çevredeki vatandaşların da panik olduğu anlarda görüntülerde yer aldı.

19 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası verildi

Bugün Kayseri Adalet Sarayı 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında sanık Yener K. ve avukatlar hazır bulundu. Mahkemede kendini savunan sanık Yener K., eniştesinin kendisini tehdit ettiğini ve bunun için yanında silah bulundurduğunu belirtti. Yolda karşılaştıkları zaman eniştesinin kendine saldırınca kendini kaybettiğini belirten Yener K., pişman olduğunu ve tahliyesini talep etti. Mahkemece yapılan yargılama sonucunda Yener K.'ya 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 18 yıl, 'ruhsatsız silah bulundurma ve taşıma' suçundan ise 1 yıl 6 ay 15 gün olmak üzere toplamda 19 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Kayseri, Cinayet, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Ceza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eniştesini Vuran Sanığa 19 Yıl 6 Ay Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:08 Elebaşı Gülen’in cenaze töreninde tekbir getirmek yasaklandı, İncil’den pasajlar okundu Elebaşı Gülen'in cenaze töreninde tekbir getirmek yasaklandı, İncil'den pasajlar okundu
00:28 5 ülkeye yeni büyükelçi atandı: Aralarında dikkat çeken bir isim var 5 ülkeye yeni büyükelçi atandı: Aralarında dikkat çeken bir isim var
23:37 Elebaşı Gülen’in cenazesinden dikkat çeken kareler Elebaşı Gülen'in cenazesinden dikkat çeken kareler
22:41 Putin korkutan gelişmeyi doğruladı: Kuzey Kore askerleri Rusya-Ukrayna savaşında Putin korkutan gelişmeyi doğruladı: Kuzey Kore askerleri Rusya-Ukrayna savaşında
22:14 Bahçeli’nin çağrısının ardından Kandil’den ’Öcalan’ mesajı Bahçeli'nin çağrısının ardından Kandil'den 'Öcalan' mesajı
10:55 Golün iptal olduğunu gören Kerem Aktürkoğlu Halil Umut Meler ile tartıştı Golün iptal olduğunu gören Kerem Aktürkoğlu Halil Umut Meler ile tartıştı
10:46 Çin’de bir tanker şoförü, ’’insanları öldüreceğim’’ diye bağırıp tankerini araçların üzerine sürdü Çin'de bir tanker şoförü, ''insanları öldüreceğim'' diye bağırıp tankerini araçların üzerine sürdü
10:35 Menzil Cemaati’nde kameraların önünde miras kavgası Menzil Cemaati'nde kameraların önünde miras kavgası
10:23 Zehra Güneş’ten muhabire tepki: Neden fotoğraf çekiyorsunuz Zehra Güneş'ten muhabire tepki: Neden fotoğraf çekiyorsunuz?
10:16 Teröristbaşı Öcalan: Buradan tabutla çıkmak istemiyorum Teröristbaşı Öcalan: Buradan tabutla çıkmak istemiyorum
10:12 İngiltere’de bir bakımevinde karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesi: 3 ölü, 7 yaralı İngiltere'de bir bakımevinde karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesi: 3 ölü, 7 yaralı
10:08 Taner Tolga Tarlacı’nın son durumunu Yasin Obuz açıkladı: Hapis cezası iptal olmuş Taner Tolga Tarlacı'nın son durumunu Yasin Obuz açıkladı: Hapis cezası iptal olmuş
09:59 TUSAŞ’taki terör saldırısında kahreden ’çiçek’ detayı TUSAŞ'taki terör saldırısında kahreden 'çiçek' detayı
09:48 Hamile kadın 10. kattan düşerek hayatını kaybetti, karnındaki bebek mucizevi şekilde kurtuldu Hamile kadın 10. kattan düşerek hayatını kaybetti, karnındaki bebek mucizevi şekilde kurtuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2024 02:20:33. #1.13#
SON DAKİKA: Eniştesini Vuran Sanığa 19 Yıl 6 Ay Ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.