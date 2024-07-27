Enver Altaylı'nın damadının tahliyesine itiraz - Son Dakika
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Enver Altaylı'nın damadının tahliyesine itiraz

Eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın damadı Metin Can Yılmaz'ın tahliyesine savcılık itiraz etti. İtiraz üzerine bir üst mahkeme Yılmaz hakkında yakalama kararı çıkarttı. Yılmaz, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

27.07.2024 09:24
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Yeniden yargılandığı davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırılarak cezaevinde kaldığı süre nedeniyle tahliye edilen eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın damadı Metin Can Yılmaz'ın tahliyesine savcılık itiraz etti. İtiraz üzerine bir üst sayılı mahkeme Yılmaz hakkında yakalama kararı çıkarttı.

Eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın damadı Metin Can Yılmaz'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yeniden yargılandığı dava Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesince görülmüştü. Yargılama sonunda Yılmaz'a FETÖ üyeliği suçundan 12 yıl hapis cezası verildi. Casusluk suçundan beraat eden Yılmaz'ın cezaevinde kaldığı süre dikkate alınarak adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmedildi.

Kararın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Yılmaz'ın tahliye edilmesine itiraz ederken bir üst mahkeme Yılmaz hakkında yakalama kararı çıkarttı.

'Avukat eşi açıklama yaptı'

Sanık Metin Can Yılmaz hakkında çıkan bu karara ilişkin eşi avukat Dilara Yılmaz, "7 yıldır tutuklu eşim Metin Can Yılmaz 24 Temmuz'da hüküm ile tahliye edildi. Savcı buna itiraz etti. Bugün Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi tekrar yakalama çıkarttı. Tutuklama için geçerli hiçbir hukuki neden yok. Kaçma tehlikesi diye bahsettiğiniz, bugün imza için karakola gitti" ifadelerine yer verdi.

'Olayın geçmişi'

Metin Can Yılmaz, kayınpederi Enver Altaylı ile birlikte aynı davada yargılanmıştı.

İddianamede Altaylı ve damadı Yılmaz'ın, ABD'deki Halkbank davasını manipüle etmesi için bir dönem İran masasında görev yapan davanın sanıklarından Mehmet Barıner'i yurt dışına çıkarmaya çalıştığı iddia edilmişti. 17 Haziran 2020'de görülen 7. celsede reddi hakim talebinde bulunan Yılmaz daha sonra bir kez daha reddi hakim talebinde bulunmuştu. 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nin talebi kabul etmemesi üzerine son kararı vermek için itirazın gönderildiği Ankara 17. Ceza Mahkemesi de Yılmaz'ın, reddi hakim talebinin "yargılamayı uzatmaya yönelik" olduğuna hükmederek talebi yerinde görmemişti. Yılmaz'ın dosyası, 26 Ekim 2020'de ayrılmıştı. Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi, Yılmaz hakkında "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 12 yıl hapis cezası vermişti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi bu kararı hukuka uygun bulurken temyiz incelemesi sonrası Yargıtay tarafından karar bozulmuştu. Usul yönünden verilen bozma kararı sonrası yeniden görülen davada FETÖ üyeliği suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırılan Yılmaz casusluk suçundan ise beraat etmişti. Hükümle birlikte cezaevinde kaldığı süre nedeniyle Yılmaz'ın tahliyesine karar verilmişti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Enver Altaylı'nın damadının tahliyesine itiraz - Son Dakika

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