Epstein Davasında Tutanaklar Üçüncü Kez Açıklanmadı

20.08.2025 23:24
Jeffrey Epstein davasında büyük jüri tutanaklarının açıklanması, üçüncü kez bir yargıç tarafından reddedildi.

ABD'de bir federal yargıç, Jeffrey Epstein davasına ilişkin büyük jüri tutanakları ve delillerin kamuoyuna açıklanması talebini reddetti. Söz konusu talep üçüncü kez bir yargıç tarafından reddedildi.

ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan ve hapishanede ölü olarak bulunan milyarder Jeffrey Epstein soruşturmasına ilişkin büyük jüri tutanakları ve delillerin kamuoyuna açıklanması 3'üncü kez reddedildi. New York'taki Federal Yargıç Richard Berman, ABD Adalet Bakanlığı'nın gizli tutulan büyük jüri belgelerinin yayımlanması talebini reddetti. Berman, kararında, "Epstein büyük jüri tutanaklarında yer alan bilgiler, Adalet Bakanlığı'nın elindeki Epstein soruşturma bilgileri ve materyallerine kıyasla önemsizdir" dedi.

Berman, hükümetin bu yöndeki talebini, "kapsamlı dosyaların büyüklüğünden dikkatleri başka yöne çekme girişimi" olarak nitelendirerek, kurbanların güvenliği ve mahremiyetine yönelik muhtemel tehditleri de kayıtların gizli tutulması için ikna edici bir gerekçe olarak gösterdi.

Adalet Bakanlığı sessiz kaldı

ABD Adalet Bakanlığı, Berman'ın kararına ilişkin herhangi bir yorum yapmaktan kaçındı. Karar, Başkan Donald Trump yönetiminin üst düzey isimlerinin daha önce Epstein dosyalarının kamuoyuna açıklanacağı yönündeki sözlerinin ardından geldi.

Adalet Bakanlığı, geçitğimiz mayıs ayında Epstein davasına dair yeni bilgiler açıklama sözünden geri adım atmış, 7 Temmuz'da ise imzasız bir notla başka belge yayınlamayacağını bildirmişti. Bu durum, Demokratların yanı sıra kamuoyunda ve hatta Trump'ın siyasi tabanında da öfkeye yol açmıştı.

Söz konusu talep daha önce 2 kez reddedilmişti

Epstein dosyalarının açılması için yapılan girişimler daha önce de mahkeme engeline takılmıştı. 11 Ağustos'ta New York Federal Yargıcı Paul Engelmayer, Ghislaine Maxwell davasıyla ilgili belgelerin kamuya açıklanması talebini "yanlış argümanlara dayalı" ve "kamu yararına aykırı" olduğu gerekçesiyle reddetmişti. Florida'daki bir federal mahkeme de Adalet Bakanlığı'nın büyük jüri belgelerinin mühürlerinin kaldırılması yönündeki talebini onaylamamıştı.

Son kararla birlikte, Epstein dosyalarına ilişkin büyük jüri belgelerinin kamuoyuna açıklanmasını reddeden federal yargıç sayısı üçe yükseldi.

Epstein'ın uzun yıllar ortağı olarak bilinen Ghislaine Maxwell, reşit olmayan kızları cinsel istismara uğratmak suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Adalet Bakanlığı Yardımcısı Todd Blanche'ın geçtiğimiz temmuz ayında Maxwell ile Florida'da yaptığı iki günlük görüşmeden elde edilen 10 saatlik ses kaydının transkripsiyon çalışmaları ise halen devam ediyor.

Davada Trump'ın adının geçtiği iddia edilmişti

ABD'li iş adamı Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump ile sosyal medya üzerinden yaşadığı tartışmada Trump'ın adının, cinsel istismar ve fuhuş ağını içeren ABD'li milyarder Jeffrey Epstein dosyalarında olduğunu ve bu nedenle dosyaların kamuoyuna açıklanmadığını iddia etmişti.

Wall Street Journal ise Trump'ın Epstein'e 2003 yılında 50. doğum günü için müstehcen bir mektup gönderdiğini iddia etmişti. Trump'ın adının yer aldığı mektupta "kalın bir kalemle elle çizilmiş çıplak bir kadının siluetinin içinde Trump ile Epstein arasında hayali bir konuşma metninin" yer aldığı öne sürülmüştü. Metinde, "Bilmeceler asla yaşlanmaz" şeklinde gönderme olduğu ve "Dost harika bir şeydir. Doğum günün kutlu olsun ve her gün başka bir harika sır olsun" ifadelerinin yer aldığı iddia edilmişti. Trump, haber nedeniyle Wall Street Journal ve sahibi Rupert Murdoch'a 10 milyar dolarlık dava açmıştı.

Epstein davası

ABD'li milyarder iş adamı Jeffrey Epstein, 2002-2005 yılları arasında reşit olmayan onlarca kız çocuğuna yönelik cinsel istismar suçlamaları ile 6 Temmuz 2019'da New York'ta federal mahkemede hakim karşısına çıkarıldıktan sonra cezaevine gönderilmişti. Epstein, tutuklu bulunduğu cezaevinde 10 Ağustos 2019'da intihar etmişti. Fuhuş ağı oluşturarak kız çocuklarına tuzak kuran Epstein'in oyuncular, siyasetçiler gibi dünyaca ünlü isimlerle olan bağlantısı dünya genelinde büyük tepki çekmişti. - NEW YORK

