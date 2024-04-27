Erasmus Projesi Kapsamında Diyarbakır'a Gelen İtalyan Grubunun Telefonunu Çalan Hırsızlar Tespit Edildi - Son Dakika
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Erasmus Projesi Kapsamında Diyarbakır'a Gelen İtalyan Grubunun Telefonunu Çalan Hırsızlar Tespit Edildi

Erasmus Projesi Kapsamında Diyarbakır\'a Gelen İtalyan Grubunun Telefonunu Çalan Hırsızlar Tespit Edildi

Erasmus Projesi kapsamında Diyarbakır'a gelen İtalyan gruptan birinin telefonunu çalan hırsızlar, hatıra için çekilen videodan tespit edildi. Düzenlenen 'rötar' operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi. İtalyan turistlerin telefonu, yapılan operasyon sonucunda sahibine teslim edildi.

27.04.2024 15:17  Güncelleme: 15:19
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Erasmus Projesi kapsamında Diyarbakır'a gelen İtalyan gruptan birinin telefonunu çalan hırsızlar, hatıra için çekilen videodan tespit edildi. Düzenlenen 'rötar' operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Erasmus Projesi kapsamında 10 kişilik İtalyan grup Diyarbakır'a geldi. Kafile, Sur ilçesinde tarihi Ongözlü Köprü'de hırsızların hedefi oldu. Davul zurna eşliğinde halay çeken İtalyanlara yaklaşan hırsızlar, bir turistin cebinden telefonunu çaldı.

Cep telefonunun olmadığını fark eden Linda Ugolini (19), telefonunu düşürdüğünü zannetti fakat halay anını videoya çeken arkadaşı görüntülerde yankesiciyi fark etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, videoyu inceleyerek telefonu çalan şüpheli ile ilgili araştırmalara başladı.

Tarihi surlar içerisinde yankesicilerin izini süren ekipler, uçuştan bir gün önce şahısları tespit etti.

Ekipler, telefonu çalan 3 şahsı ve telefonu sattıkları 2 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda cep telefonu ele geçirilerek, sahibine uçuşa bir gün kala teslim edildi.

Linda'nın görevlilere teşekkür ederek, ev sahibi Türk arkadaşlarına ilgileri için memnuniyetini ilettiği kaydedildi.

Başka hırsızlık olaylarına da karıştığı tespit edilen 5 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erasmus Projesi Kapsamında Diyarbakır'a Gelen İtalyan Grubunun Telefonunu Çalan Hırsızlar Tespit Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erasmus Projesi Kapsamında Diyarbakır'a Gelen İtalyan Grubunun Telefonunu Çalan Hırsızlar Tespit Edildi - Son Dakika
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