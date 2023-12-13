Erbaa Belediye Başkanı Karagöl: "Durum tamamen ailevi sebepleriyle alakalı, zabıta olayın sebebiymiş gibi lanse edildi"

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, bir seyyar satıcının kendini yaktığı olayla ilgili,

"Durum tamamen kendi ailevi sebepleri ile alakalı. Nafaka borcunun ödenmemesiyle almış olduğu cezayı çevirememesinden kaynaklı canının sıkkın olması, üzerine de başka bir seyyar satıcı ile çok küçük tartışma bile denilmeyecek durum sonrası olay yerine ayırmaya gelen, arasını yapmaya gelen zabıta arkadaşlarımız bu olayın sebebiymiş gibi lanse edilmeye çalışıldı" dedi.

Olay, geçtiğimiz gün öğlen saatlerinde Tokat'ın Erbaa ilçesinde yaşandı. Psikolojik sorunları olduğu söylenen ve nafaka borcunu ödeyemeyen Hakan Y., Erbaa Cumhuriyet Mahallesi Hükümet Caddesi'nde üzerinde benzin dökerek kendini ateşe verdi. Çevrede bulunan esnafın ve zabıta ekiplerinin yangın tüpüyle söndürdüğü Hakan Y., olay yerine gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hakan Y.'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Samsun Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği kaydedildi.

Olay hakkında açıklamada bulunan Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, konunun sosyal medyada, basında çok farklı lanse edildiğini belirterek, Hakan Y.'nin ailesinin kendilerini ziyaret ettiğini ve "Bu durumun sizle alakası yok" dediğini kaydetti.

"Bu konu sosyal medyada, basında çok farklı lanse ediliyor"

Olayın zabıtalarla ilişkilendirilmeye çalışıldığını ancak durumun farklı olduğunu ifade eden Başkan Karagöl, "Birincisi bu olay tabii ki çok üzücü bir olay. Durumun daha hiç detayı öğrenilmeden sebebi öğrenilmeden sosyal medyada zabıta ile ilişkilendirip bu şekilde lanse edilmesi hiç hoş olmadı. Olmuyor da. Bizim de dünden beri toplum olarak da canımızı sıkan bir durum. Gün içerisinde Hakan beyin ailesinden de bize ziyarete geldiler. Bu konu sosyal medyada, basında çok farklı lanse ediliyor. Bu durumun sizle alakası yok diye bizi ziyarete geldiler. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Durum tamamen kendi ailevi sebepleri ile alakalı. Olaydan bir gün önce kendi nafaka borcunun ödenmemesiyle almış olduğu cezayı çevirememesinden kaynaklı canının sıkkın olması, ailevi problemleri bunun üzerine de başka bir seyyar satıcı ile çok küçük tartışma bile denilmeyecek durum sonrası olay yerine ayırmaya gelen, arasını yapmaya gelen zabıta arkadaşlarımız bu olayın sebebiymiş gibi lanse edilmeye çalışıldı. Olay aslında tamamı ile farklı bir boyutta. Biz, kişinin bu zamana kadarki yaşadığı sıkıntılar zabıta müdürümüzce takip edilerek topluma kazandırıp geçimini sağlaması adına seyyar satışına hep ön ayak olmuşuz. Hemşehrimizin seyyar satıcı noktasında kalabalık yerlerde bulunmasına önayak olmuşuz. Ki olayın öncesinde de sonrasında da tezgahına müdahalede bulunmamışız. Maalesef toplumun huzurunu bozmaya çalışan kişiler tarafından farklı lanse edilerek konu buralara gelmiştir. Biz hemşehrimize geçmiş olsun diyoruz. Dün de yanındaydık, bugün de yanında olduğumuzu ifade ediyoruz. Bunu bu şekilde, şehrimizin, hemşehrimizin kendi özel durumunu da bu şekilde bir haber konusu olarak duyurulmasına sebep olan kişileri de ben Allah'a havale ediyorum. Bu konuyla ilgili yasal gerekli müdahalemizi de yapacağız" dedi.

"Zabıta müdürümüz ona yer gösterdi"

Hakan Y. ile tedavi gördüğü hastanede görüştükten sonra açıklama yapan amcasının kızı Neziha Yaylacı (53), "Ben amcasının kızıyım. Tesadüf dün çarşıya gelmiştim. Baktım amcamın oğlu dediler ki kendisini yakmış. Kendi psikolojinin bozuk olduğundan dolayı. Cezası varmış cezası kesilmiş. Paraya çevirmeye uğraşmış Pazartesi dün. Onu beceremediği için yandaki esnafla tezgahla, nasıl tezgahtır bilmiyorum ama onlarla bir ağız sürtüşmesi yapmışlar. Zabıta araya girmiş. Onlarla hiç alakası olmayan bir durum olmuş. Ama bu zabıtanın üzerine atıldı tabi ki. Ama değil Hakan'ın tamamen kendi psikolojisi. Hatta zabıta müdürümüz ona yer gösterdi. Aç kalmasın, açık kalmasın diye ona yardımcı oldu. Ona destek oldu. Allah razı olsun ondan. Ama işte bizim insanlarımız maalesef kötüye çevirdiler bunu. Ama lakası yok. Tamamen Hakan'ın kendi psikolojik sorunları, çocuklarını göremediğinden dolayı. Sahipsiz, kimse sahip çıkmıyor annesi zaten vefat etti. Babası rahatsız sahip çıkmıyor. Bir tane ağabeyi var İstanbul'da oda. Bir tek akraba olarak ben varım yanında. Tamamen kendi psikolojik sorunları. Çocuklarını görememesi, eşiyle kötü olması. Nafakayı ödeyemediğinden dolayı psikolojik sorunlarım oldu dedi bana bugün. Hastaneye yoğun bakıma gittim ben. Bu şekilde ifade etti kendini. Çıkan haberlerden rahatsız olduğunu ifade eden Yaylacı "Çok rahatsız oldum. Memurlar adına çok rahatsız oldum. Bilip bilmeden konuşuyorlar. İşin aslını bilmiyorlar. Aslını öğrenip de konuşmuyorlar. Önce aslını öğrenin sonra konuşun" şeklinde konuştu.

Olayın nasıl olduğunu Hakan Y.'nın kendisine anlattığını belirten Yaylacı, "'Ben bu kadar olacağını bilmiyordum, azıcık döktüm, çok dökmüşüm farkında değilim' dedi. 'Elimde sigara vardı sigara ile bir anda alev aldı. Ellerime de bulaşmış ellerimi başıma sürünce çok alev aldım' dedi. 'Çok yandı yüzüm gözüm' dedi. Kendini bu şekilde ifade etti" dedi. - TOKAT