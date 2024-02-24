Erbaa'da tek katlı evde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü - Son Dakika
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Erbaa'da tek katlı evde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

Erbaa\'da tek katlı evde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan tek katlı bir evde çıkan yangın, kısa sürede söndürüldü. Evde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

24.02.2024 15:20  Güncelleme: 15:22
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Tokat'ın Erbaa İlçesinde tek katlı evde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın sırasında evde kimsenin olmaması olası faciayı önledi.

Yangın öğle saatlerinde Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Topal Dr Caddesi üzerinde Dursun Ekiz'e ait tek katlı evde çıktı. Evde kimsenin olmadığı sırada elektrik kontağında çıktığı düşünülen yangın kısa sürede eve yayıldı. Evden duman çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 acil numaraya bildirdi. Olay yerine kısa sürede polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri büyümeden yangını söndürdü. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erbaa'da tek katlı evde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erbaa'da tek katlı evde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü - Son Dakika
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