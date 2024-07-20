Erbaa'da Trafik Kazası: 4 Kişi Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Erbaa'da Trafik Kazası: 4 Kişi Yaralandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kazada iki otomobil çarpıştı ve sürücü ile üç yolcu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

20.07.2024 23:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ın Erbaa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Erbaa ilçesi Karayaka bulvarı Organize sanayi yolunda saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.P. idaresindeki 60 KC 592 plakalı otomobil ile 05 KF 380 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücü ile G.P., İ.P ve K.M.P. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. İddialara göre kazaya karışan diğer araç olay yerinden kaçtı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - TOKAT

Kaynak: İHA

İnceleme, trafik, Tokat, Erbaa, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Erbaa'da Trafik Kazası: 4 Kişi Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:23 İsrail, Yemen’in ardından bu kez komşusu Lübnan’ı vurdu İsrail, Yemen'in ardından bu kez komşusu Lübnan'ı vurdu
22:36 İsrail savaş uçakları Yemen’e saldırdı, Husilerden korkutan açıklama geldi: Savaş başladı İsrail savaş uçakları Yemen'e saldırdı, Husilerden korkutan açıklama geldi: Savaş başladı
20:48 Erdoğan’ın KKTC’deki sözleri Yunanistan’ı karıştırdı: Türkler bir gece ansızın gelebileceğini hatırlatıyor Erdoğan'ın KKTC'deki sözleri Yunanistan'ı karıştırdı: Türkler bir gece ansızın gelebileceğini hatırlatıyor
18:49 8 bin liraya balık satıyorlar Yunanistan’a neden gidildiğini en iyi anlatan fotoğraf 8 bin liraya balık satıyorlar! Yunanistan'a neden gidildiğini en iyi anlatan fotoğraf
15:46 KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Çocukluğumu yaşayamadım KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Çocukluğumu yaşayamadım
20:49 Hatay’ın Arsuz ilçesinde hissedilen sıcaklık 62,5 derece Hatay'ın Arsuz ilçesinde hissedilen sıcaklık 62,5 derece
19:14 İsrail savaş uçakları Yemen’i vurdu Bölgeden alevler yükseliyor İsrail savaş uçakları Yemen'i vurdu! Bölgeden alevler yükseliyor
18:57 Ağrı Dağı’na tırmanan 2 kişi sis ve tipide kayboldu Ağrı Dağı'na tırmanan 2 kişi sis ve tipide kayboldu
18:46 Türk donanmasından KKTC önlerinde 50 gemiyle gövde gösterisi Türk donanmasından KKTC önlerinde 50 gemiyle gövde gösterisi
17:26 Başkan müjdeyi verdi Beşiktaş’ta Talisca sesleri Başkan müjdeyi verdi! Beşiktaş'ta Talisca sesleri
17:21 Usta tiyatrocu Şener Kökkaya hayatını kaybetti Usta tiyatrocu Şener Kökkaya hayatını kaybetti
16:26 Eşinin üzerinde sigara kokusu alınca belini kırdı Ölüm korkusuyla yaşayan kadın yardım bekliyor Eşinin üzerinde sigara kokusu alınca belini kırdı! Ölüm korkusuyla yaşayan kadın yardım bekliyor
16:08 Nedeni daha bomba Wanda Nara’nın babası gözaltına alındı Nedeni daha bomba! Wanda Nara'nın babası gözaltına alındı
15:37 Evine gelen kayınvalide ve kayınpedere damat dayağı Evine gelen kayınvalide ve kayınpedere damat dayağı
15:35 Erdoğan, Özel ve Bahçeli öğle yemeğinde buluştu CHP liderinden Büyükelçi Feyzioğlu’na tepki Erdoğan, Özel ve Bahçeli öğle yemeğinde buluştu! CHP liderinden Büyükelçi Feyzioğlu'na tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2024 00:08:29. #1.13#
SON DAKİKA: Erbaa'da Trafik Kazası: 4 Kişi Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement