Erbil'de 5 İHA Düşürüldü

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentinde 5 İHA Uluslararası Koalisyon güçlerinin hava savunma sistemleri tarafından düşürüldü.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) İHA saldırıları devam ediyor. IKBY Terörle Mücadele Birimi tarafından yapılan açıklamada, Erbil semalarında görülen 5 İHA'nın Uluslararası Koalisyon güçleri tarafından hava savunma sistemleriyle etkisiz hale getirildiği aktarıldı. Açıklamada, İHA'ların Erbil'in batı yönünden geldiği belirtilirken, saldırıda herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı ifade edildi.

Erbil Sivil Savunma Müdürlüğü, düşürülen İHA'ların parçalarının Sipiran Konut Kompleksi yakınındaki kuru ot ve çalılıklarda yangına neden olduğunu, itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ederek yangını söndürdüğünü ve olayda herhangi bir yaralanmanın meydana gelmediğini bildirdi.

Öte yandan, sabah saatlerinde Erbil Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki boş alana İHA düşmüş ve küçük çaplı yangına neden olmuştu.