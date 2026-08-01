Erbil'de Akaryakıt Depolarında Yangın

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentindeki akaryakıt depoları alevlere teslim oldu.

IKBY'nin Erbil kentindeki Şemamok bölgesinde bulunan akaryakıt depolarında saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, akaryakıt tankları ve petrol ürünlerinin bulunduğu alanda kısa sürede büyüdü. Bölgeden yoğun duman yükseldi. hbar üzerine sivil savunma ekipleri olay yerine sevk edilirken, güvenlik güçleri de çevrede önlem aldı. Ekiplerin, yangının diğer tesislere sıçramasını önlemek amacıyla söndürme çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüğü öğrenildi.

Yangında can kaybı veya yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.