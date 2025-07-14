Erbil'de İHA İmha Edildi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'deki Uluslararası Havalimanı yakınlarında sabahın erken saatlerinde patlama sesleri duyulurken, yetkililer, bir insansız hava aracının (İHA), ABD'ye ait "C-RAM" hava savunma sistemi tarafından imha edildiğini bildirdi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'de sabahın erken saatlerinde patlama sesleri yankılandı. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, 02.30 sıralarında yaşanan patlamaların havalimanı çevresinde duyulduğunu belirtti. Patlamaların ardından ABD'nin Erbil Konsolosluğu'nda siren sesleri yükselirken, yerel kaynaklar, ABD'ye ait "C-RAM" hava savunma sisteminin devreye girdiğini ve bir insansız hava aracını (İHA) imha ettiğini bildirdi. Olayın hemen ardından güvenlik güçleri bölgeye sevk edilerek, havalimanı çevresinde güvenlik artırıldı ve bölge kordon altına alındı.

İHA'nın nereden veya kim tarafından gönderildiğine ilişkin açıklama yapılmadı. - ERBİL