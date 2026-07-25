Erbil'de İHA Tehditi: ABD Konsolosluğu Yakınında Etkisiz Hale Getirildi
Erbil'deki ABD Başkonsolosluğu yakınlarında tespit edilen İHA, hava savunma sistemleriyle etkisiz hale getirildi.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'de bulunan ABD Başkonsolosluğu yakınlarında konuşlu hava savunma sistemleri, bölgede tespit edilen bir insansız hava aracını (İHA) etkisiz hale getirdi.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil'deki ABD Başkonsolosluğu çevresinde insansız hava aracı (İHA) tespit edildi. Başkonsolosluk yakınlarında konuşlu hava savunma sistemleri devreye girerek, İHA'yı etkisiz hale getirdi. Olayın ardından güvenlik güçleri bölgede inceleme başlatırken, İHA'nın menşeine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
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