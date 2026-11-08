Erbil'deki selde 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 yaşındaki çocuk sulara kapılarak kayboldu - Son Dakika
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Erbil'deki selde 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 yaşındaki çocuk sulara kapılarak kayboldu

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Erbil'de şiddetli yağışların yol açtığı selde 1 kişi hayatını kaybetti, 5 yaşındaki bir çocuk sulara kapılarak kayboldu. Kentte çok sayıda araç ve iş yeri sular altında kalırken Erbil Valisi, tüm eğitim kurumlarında bir günlük tatil kararı alındığını bildirdi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'de şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 1 kişi hayatını kaybetti, 5 yaşındaki bir çocuk ise sel sularına kapılarak kayboldu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'de akşam saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli yağışlar sele yol açtı. Kentte meydana gelen selde 1 kişi hayatını kaybederken, 5 yaşındaki bir çocuk sel sularına kapılarak kayboldu. Çok sayıda araç ve iş yeri de sular altında kaldı.

Erbil Valisi Ümit Hoşnav yaptığı açıklamada, şiddetli yağışlar nedeniyle kentteki birçok mahalle ve bölgede hasar meydana geldiğini, vatandaşların evlerini su bastığını bildirdi. Hükümet ekiplerinin alarma geçirildiğini kaydeden Hoşnav, yardım çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ifade etti. Yağışların şimdilik durmuş olmasına rağmen vatandaşların güvenliğini sağlamak ve ekiplerin çalışmalarını sürdürebilmesine imkan tanımak amacıyla yarın tatil kararı aldıklarını belirten Erbil Valisi, anaokulundan üniversiteye kadar kamu ve özel sektöre bağlı tüm eğitim kurumlarında bir gün süreyle eğitime ara verildiğini açıkladı.

Okullarda eğitime ara verildi

IKBY Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava şartlarının etkisini artırması ihtimaline karşı eğitim kurumlarında tatil kararı alma yetkisinin valiliklere ve bağımsız idarelere devredildiği bildirildi.

Bazı bölgelerde elektrik kesintisi uygulanacak

IKBY Elektrik Bakanlığı, yağmur sularının biriktiği bazı bölgelerde elektrik ekiplerine geçici olarak enerji kesintisi yapma yetkisi verdi. Kararın, su baskınlarının neden olabileceği elektrik kaynaklı tehlikelerin önüne geçmek amacıyla alındığı belirtildi.

Sivil Savunmadan vatandaşlara uyarı

Şiddetli yağışların etkili olduğu bölgede Erbil Sivil Savunma Müdürlüğü de vatandaşlara uyarıda bulundu. Yayımlanan açıklamada, zorunlu olmadıkça evlerden çıkılmaması istendi. Yağışların yol açtığı su birikintilerinin cadde ve sokaklarda yoğun trafik sıkışıklığına neden olduğu, bu durumun yardım ve kurtarma ekiplerinin çalışmalarını güçleştirdiği kaydedildi.

Kaynak: İHA
3. SayfaGüncelTatilÇocukErbilDünyaSon Dakika

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