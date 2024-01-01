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Erciş Kaymakamı Karaloğlu, güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı - Son Dakika
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Erciş Kaymakamı Karaloğlu, güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı

Van'ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Karaloğlu, ilçedeki kontrol noktalarında görev yapan güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı. Kaymakam Karaloğlu, beraberinde İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Onur Akyüz ve İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak ile trafik uygulamalarının yapıldığı noktalarda emniyet ve jandarma mensupları, İtfaiye ile zabıta birimini ziyaret etti. Karaloğlu, Güvenlik güçleri ve zabıta ekibinin yeni yılını tebrik eden Karaloğlu, baklava ikram ederek yeni yıllarını kutladı. Kaymakam Karaloğlu "2024 yılana gireceğimiz bu saatte şehrimizin farklı noktalarında gerek emniyet birimlerimiz, gerek jandarma birimlerimiz İçişleri Bakanlığımızın emir ve talimatları çerçevesinde vatandaşlarımızın huzurlu bir yıl geçirebilmesi anlamında bugün burada insanlar yeni yılını kutlarken sizde insanların toplumun huzur ve sükünet içerisinde bu güzellikleri yaşayabilmesi için fedakarlık ederek gece gündüz demeden çalışıyorsunuz Rabbim ayağınıza taş değdirmesin 2024 yılının Erciş'imize Van'ımıza memleketimize sağlıkla sıhhatle dolu bir yeni bir yıl olmasını temenni ediyoruz" dedi. Kaymakam Karaloğlu Yol üzerindeki Taksi durağına uğradı Taksi şoförlerinin yeni yılını kutladı.

Erciş Kaymakamı Karaloğlu, güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı
01.01.2024 - 23:21,  Güncelleme: 23:46
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Erciş Kaymakamı Karaloğlu, güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı

VAN - Van'ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Karaloğlu, ilçedeki kontrol noktalarında görev yapan güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı.

Kaymakam Karaloğlu, beraberinde İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Onur Akyüz ve İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak ile trafik uygulamalarının yapıldığı noktalarda emniyet ve jandarma mensupları, İtfaiye ile zabıta birimini ziyaret etti. Karaloğlu, Güvenlik güçleri ve zabıta ekibinin yeni yılını tebrik eden Karaloğlu, baklava ikram ederek yeni yıllarını kutladı. Kaymakam Karaloğlu "2024 yılana gireceğimiz bu saatte şehrimizin farklı noktalarında gerek emniyet birimlerimiz, gerek jandarma birimlerimiz İçişleri Bakanlığımızın emir ve talimatları çerçevesinde vatandaşlarımızın huzurlu bir yıl geçirebilmesi anlamında bugün burada insanlar yeni yılını kutlarken sizde insanların toplumun huzur ve sükünet içerisinde bu güzellikleri yaşayabilmesi için fedakarlık ederek gece gündüz demeden çalışıyorsunuz Rabbim ayağınıza taş değdirmesin 2024 yılının Erciş'imize Van'ımıza memleketimize sağlıkla sıhhatle dolu bir yeni bir yıl olmasını temenni ediyoruz" dedi.

Kaymakam Karaloğlu Yol üzerindeki Taksi durağına uğradı Taksi şoförlerinin yeni yılını kutladı.

Kaynak: İHA
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Jandarma, Zabıta, Erciş, Van, İtfaiye, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Erciş Kaymakamı Karaloğlu, güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı - Son Dakika


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