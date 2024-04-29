Erciş'te akarsuda sürüklenen çocuk arama çalışmaları sonuçsuz kaldı - Son Dakika
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Erciş'te akarsuda sürüklenen çocuk arama çalışmaları sonuçsuz kaldı

Erciş\'te akarsuda sürüklenen çocuk arama çalışmaları sonuçsuz kaldı

Van'ın Erciş ilçesinde küçük bir çocuğun akarsuda sürüklendiği ihbarı üzerine yapılan arama kurtarma çalışmaları sonuçsuz kaldı. 2 gün boyunca süren çalışmalarda herhangi bir bulguya rastlanmadı ve ekipler görevlerini sonlandırdı.

29.04.2024 22:01
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Van'ın Erciş ilçesinde küçük bir çocuğun akarsuda sürüklendiği ihbarı üzerine ekipler 2 gün boyunca arama kurtarma çalışması yürütürken, herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Edinilen bilgiye göre, Erciş ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi'nde 2 yaşındaki bir çocuğun akarsuda sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye AFAD Van İl Müdürlüğü Suda Arama Kurtarma Ekip Amirliği personeli sevk edildi. Ekipler tarafından 2 gün boyunca süren arama kurtarma çalışmaları sonucunda herhangi bir bulguya rastlanmadı. Ekiplerin olay yerinde hazır bulunan kolluk kuvvetleri ile gerçekleştirdiği istişareler sonucunda görev sonlandırıldı. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erciş'te akarsuda sürüklenen çocuk arama çalışmaları sonuçsuz kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erciş'te akarsuda sürüklenen çocuk arama çalışmaları sonuçsuz kaldı - Son Dakika
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