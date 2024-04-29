Erciş\'te akarsuda sürüklenen çocuk arama çalışmaları sonuçsuz kaldı

3.Sayfa

Van'ın Erciş ilçesinde küçük bir çocuğun akarsuda sürüklendiği ihbarı üzerine ekipler 2 gün boyunca arama kurtarma çalışması yürütürken, herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Edinilen bilgiye göre, Erciş ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi'nde 2 yaşındaki bir çocuğun akarsuda sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye AFAD Van İl Müdürlüğü Suda Arama Kurtarma Ekip Amirliği personeli sevk edildi. Ekipler tarafından 2 gün boyunca süren arama kurtarma çalışmaları sonucunda herhangi bir bulguya rastlanmadı. Ekiplerin olay yerinde hazır bulunan kolluk kuvvetleri ile gerçekleştirdiği istişareler sonucunda görev sonlandırıldı. - VAN