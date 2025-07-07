Erciş\'te Fuhuş Operasyonu: 2 Tutuklama

Van'ın Erciş ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Erciş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından bir masaj ve SPA salonuna operasyon düzenlendi. Operasyonda fuhuşa teşvik ve aracılık yapmaktan 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'deki sorgularının ardından adli makamlara sevk edilen 3 şüpheliden M.İ. ve Ş.G. tutuklanırken, A.İ. adli kontrolle serbest kaldı. Masaj ve SPA salonu ise 3 ay mühürlendi. - VAN