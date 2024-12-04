Erciş'te IMEI Klonlama Operasyonu

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Erciş'te telefonlara IMEI klonlaması yapan iş yerine operasyon: Çok sayıda malzeme ele geçirildi

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde kayıt dışı telefonlara IMEI klonlaması yapan iş yerine düzenlenen operasyonda çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yaptığı açık kaynak araştırması sonucunda Erciş ilçesinde kayıt dışı telefonlara IMEI klonlaması yaparak satışa sunulduğunun tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, "Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile yapılan operasyonda, şüpheli G.A. isimli şahsın iş yeri ve ikametinde çok sayıda cep telefonu ve dijital materyaller ele geçirilmiştir. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı KOM Timi ve Erciş Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı'nın ortak çalışmalarıyla yüklü miktarda vergi kaybına yol açan şüpheli G.A. isimli şahsın iş yeri ve ikametinde 28 Kasım 2024 tarihinde yapılan aramalarda ülkemize yasa dışı yollarla getirilen çok sayıda cep telefonu ve dijital materyallere el konulmuştur. Operasyon sonucunda 1 şüpheli gözaltına alınmıştır" denildi.