Erciş'te kaçak avlanan 200 kilo canlı balık yeniden suya bırakıldı - Son Dakika
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Erciş'te kaçak avlanan 200 kilo canlı balık yeniden suya bırakıldı

Van'ın Erciş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda kaçak avlanan 200 kilo canlı balık yeniden suya bırakıldı. Ayrıca, 300 metre ağ ve 100 kilo balığa el konuldu. Van Gölü'nde yaşayabilen tek balık türü olan inci kefali balığı için avlanma yasağı devam ediyor.

09.05.2024 17:49
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Erciş'te kaçak avlanan 200 kilo canlı balık yeniden suya bırakıldı

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda kaçak avlanan 200 kilo canlı balık yeniden suya bırakılırken, 300 metre ağ ve 100 kilo balığa ise el konuldu.

Erciş ilçesine bağlı Gölağzı Mahallesi'ndeki arıtma mevkiinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce suya bırakılan tek parça halindeki yaklaşık 300 metre uzunluğundaki misine ağı ve üzerindeki 300 kilogram inci kefali balığı, jandarma ekiplerince ele geçirildi. Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yaklaşık 200 kilogramı canlı olan inci kefali balığı doğal yaşamına bırakılırken, ele geçirilen 300 metre misine ağ ve 100 kilo ölü inci kefali balığı ise Erciş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Van Gölü'nde yaşayabilen tek balık türü olan inci kefali balığı için 15 Nisan ve 15 Haziran tarihlerinde yumurtalarını bırakmak için tatlı sulara göç ettiklerinden dolayı uygulanan avlanma yasağı kapsamında kurumların denetimleri aralıksız devam ediyor.

Kaynak: İHA

3.Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Erciş'te kaçak avlanan 200 kilo canlı balık yeniden suya bırakıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erciş'te kaçak avlanan 200 kilo canlı balık yeniden suya bırakıldı - Son Dakika
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