Erciş\'te Takla Atan Kamyonette 4 Yaralı

Van'ın Erciş ilçesinde kamyonetin takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Salihiye Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 APT 196 plakalı kamyonet, bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak takla attı. Erciş İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin de müdahale ettiği kazada yaralananlar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.