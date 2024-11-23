Van'ın Erciş ilçesinde jandarma ekiplerinin yapmış olduğu operasyonla çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda halı içine sarılmış halde çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi. 2 poşet içinde halıya sarılmış uyuşturucu maddesi hassas burunlu köpek tarafından bulunduğu belirtilirken, olayla 1 şüpheli şahsın yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi. - VAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Erciş'te Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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