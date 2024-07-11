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Erdek Askeri Kampı'nda 1 kişi denizde kayboldu: Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

BALIKESİR - Erdek ilçesindeki Erdek Askeri Kamp bölgesi sahilinde denizde kaybolan Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu bir albayın kızı olan emekli öğretmen B.Ş.için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde bulunan Erdek Askeri Kamp bölgesi sahilinde, Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu bir albayın kızı olan emekli öğretmen B.Ş.kaybolduktan sonra yapılan incelemelerde, sahildeki şezlongunda kişisel eşyalarının bulunduğu tespit edildi. Aramaların denize yoğunlaşmasıyla birlikte, Sahil Güvenlik Ekipleri helikopterlerle havadan ve denizden arama çalışmalarını başlattı. Kaybolan kişinin arama kurtarma çalışmalarına, Erdek ve Bandırma'dan gelen 911 Arama Kurtarma personeli de gönüllü olarak katılarak arama çevresini genişletti.