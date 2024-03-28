Erdek\'te bir evde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

Sarıyer'de Uyuşturucu Çetesi Arasında Silahlı Çatışma: 1 Ölü, 1 Yaralı

Sarıyer'de İsveç uyruklu bir çete üyesi ile husumetli olan bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı silahlı çatışmanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Olayın, daha önce yaşanan bir saldırının devamı olduğu belirlendi. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı ve bir kişi tutuklandı.