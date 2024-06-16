Erdek'te bir evin mutfağında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

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Balıkesir'in Erdek ilçesinde bir evin mutfağında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından çok büyümeden söndürüldü.

Erdek'e bağlı Atatürk Mahallesi, Karaoğlan Sokak, No: 17'de bulunan F.U.'ya ait ikamette yangın çıktı. Evin mutfağındaki ocaktan çıktığı tahmin edilen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı reaksiyonu sayesinde büyümeden söndürüldü. Ufak çapta maddi hasarın meydana geldiği yangın sonucu ölen ya da yaralanan olmadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi. - BALIKESİR