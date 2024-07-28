Erdek'te Denizde Boğulan Kişi Yaşamını Yitirdi

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Balıkesir'in Erdek ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren bir kişi, sevk edildiği hastanede yoğun bakıma kaldırıldı, 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek öldü.

İstanbul'dan tatil için Erdek'e bağlı Ocaklar Kırsal Mahallesi'ne gelen Murat Baloğlu (40) denize girdikten kısa süre sonra çırpınmaya başlamış ve çevredeki vatandaşlar tarafından kıyıya çıkarılarak Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti. Tedavi altına alınan Murat Baloğlu yoğun bakımda 6 gün süren yaşam mücadelesine yenilerek hayatını kaybetti. - BALIKESİR