Erdek'te Yasa Dışı Kenevir Operasyonu
Erdek'te Yasa Dışı Kenevir Operasyonu

Erdek\'te Yasa Dışı Kenevir Operasyonu
18.05.2026 09:00
Balıkesir'in Erdek ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda yasa dışı ekildiği belirlenen 32 kök kenevir ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erdek kırsalında M.G. isimli şahsın bahçesinde yasa dışı kenevir yetiştirildiği yönündeki ihbar üzerine harekete geçti. Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, bahçede yaptıkları aramada 32 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Kenevir bitkileri sökülerek muhafaza altına alınırken, gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Şahsın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 09:14:05. #7.12#
