Balıkesir'in Erdek ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde lise arkasında bulunan zeytinlik ve otluk alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Erdek Grup Amirliği'ne bağlı itfaiye ekipleri ile orman ekipleri sevk edildi. Kısa sürede müdahale edilen yangın, büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin soğutma çalışmaları sonrası bölgede yeniden tutuşma riskine karşı tedbir alındı.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - BALIKESİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Erdek'te Zeytinlikte Yangın Çıktı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?