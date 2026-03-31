Erdemli'de Motosiklet Kazası: 14 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

31.03.2026 18:34
Mersin'in Erdemli ilçesinde 14 yaşındaki Yasin G., motosikletin kayalara çarpması sonucu öldü.

Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen motosikletin kayalara çarptığı kazaad 14 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Tırtar Mahallesi'nde Azimli mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre 7. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Yasin G. idaresindeki motosiklet sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kayalara çarptı. Mahalle sakinlerinin haber vermesiyle kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Çocuğun cenazesi ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İHA

