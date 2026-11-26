Mersin'in Erdemli ilçesinde bir otomobille çarpışan motosikletin 16 yaşındaki sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kaza, Koyuncu Mahallesi Güzeloluk Caddesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Ahmet A.'nın (16) kullandığı 33 AOT 002 plakalı motosiklet, Ş.E. yönetimindeki 33 AEL 303 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilin ön camına kafasını çarpan motosiklet sürücüsü yola savruldu. Olayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne iletti. Merkez, bölgeye sağlık ve polis ekiplerini yönlendirdi. Ekipler, motosiklet sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ve savcının bölgede gerçekleştirdiği incelemenin ardından çocuğun cenazesi devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden Ahmet A.'nın lise öğrencisi olduğu, okuldan motosikletle evine gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.