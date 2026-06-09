Alevler çatıyı sardı, korku dolu anlar yaşandı - Son Dakika
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Alevler çatıyı sardı, korku dolu anlar yaşandı

Alevler çatıyı sardı, korku dolu anlar yaşandı
09.06.2026 19:12  Güncelleme: 19:16
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 7 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın, büyük paniğe yol açtı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın çevre binalara sıçramadan söndürüldü, can kaybı yaşanmadı. İlk belirlemelere göre yangının elektrik arızasından kaynaklandığı düşünülüyor.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 7 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, korku dolu anlara neden oldu

Edinilen bilgilere göre, Kdz. Ereğli'de, eski Gülüç Belediyesi Belediye Başkanı Mustafa Gökhan Demirtaş'ın yaşadığı 7 katlı apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çatının büyük bölümünü sardı. Dumanı ve alevleri görenler, hızla binayı terk ederken, büyük panik yaşandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu yangın çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, apartmanın çatısında maddi hasar oluştu. İtfaiye ekiplerince yapılan kontrollerde ilk belirlemelere göre yangının elektrik arızası nedeniyle çıkmış olabileceği değerlendirildi. Yangınla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Zonguldak, Güvenlik, 3. Sayfa, Olaylar, İtfaiye, Ereğli, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alevler çatıyı sardı, korku dolu anlar yaşandı - Son Dakika

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