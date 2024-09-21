Ereğli'de Bisikletli Çocuğa Otomobil Çarptı

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Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı.

Kaza, Ereğli ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Y. idaresindeki 42 LK 184 plakalı otomobil, B.K.B. (14) isimli çocuğun kullandığı bisiklete çarptı. Kazada bisiklet sürücüsü B.K.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı çocuk ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - KONYA