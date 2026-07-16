Ekiplerin dikkati faciayı önledi - Son Dakika
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Ekiplerin dikkati faciayı önledi

Ekiplerin dikkati faciayı önledi
16.07.2026 14:35  Güncelleme: 14:40
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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde belediyeye ait çöp toplama kamyonunda çıkan küçük çaplı yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, araçta önemli hasar oluşmadı.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde belediyeye ait çöp toplama kamyonunda çıkan küçük çaplı yangın, Karadeniz Ereğli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin dikkati ve hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü.

Olay, Orhanlar Mahallesi'nde Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çöp toplama çalışması sırasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, görevli personel, çöp kamyonunun kasasından yükselen dumanı fark ederek anında müdahalede bulundu. Riskin önüne geçmek amacıyla araç, çevreye zarar vermeyecek açık ve güvenli bir alana çekildi. Kasadaki çöpler kontrollü şekilde boşaltılırken, belediyeye ait su tankeri kısa sürede olay yerine ulaştı.

Ekiplerin koordineli çalışmasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, araçta da önemli bir hasar meydana gelmedi. Yangının ardından Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri bölgede kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Boşaltılan atıklar kaldırılırken cadde yıkanarak temizlendi, ardından ilaçlama ve dezenfeksiyon işlemleri yapılarak çevre ve halk sağlığının korunması adına gerekli tüm tedbirler alındı.

Karadeniz Ereğli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Koray Sivrikaya, personelin dikkati sayesinde yaşanabilecek bir olumsuzluğun önüne geçildiğini belirterek, "Arkadaşlarımız görev başındayken araçtan yükselen dumanı ve ardından alevi fark ediyor. Hem araca hem de personelimize zarar gelmemesi için aracı güvenli bir alana çekerek çöpleri kontrollü şekilde boşaltıyorlar. Ardından su tankerimiz hızla olay yerine ulaşıyor ve yangın kısa sürede söndürülüyor. İş sağlığı ve güvenliği açısından tüm kontroller yapıldı. Personelimiz doğru ve zamanında müdahale ederek daha büyük bir olayın önüne geçti" dedi.

Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenemediğini ifade eden Sivrikaya, yaz aylarında çöpler içerisinde bulunan çakmak gibi yanıcı maddeler veya sıcak havanın etkisiyle oluşabilecek metan gazının bu tür olaylara neden olabileceğini söyledi.

Vatandaşlara da çağrıda bulunan Sivrikaya, "Boşaltılan atıklar kaldırılarak bölge dezenfekte edildi ve ilaçlandı. Halk sağlığını korumak için tüm ekiplerimiz görev başında. Vatandaşlarımızdan çevremizi temiz tutmalarını, atıklarını çöp konteynerlerine atmaları ve çöplerini zamanında çıkarmaları konusunda duyarlılık bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Karadeniz, Zonguldak, 3. Sayfa, Ereğli, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ekiplerin dikkati faciayı önledi - Son Dakika

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