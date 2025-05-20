Ereğli\'de Elektrik Akımına Kapılan Adam Hayatını Kaybetti

Konya'nın Ereğli ilçesinde süt sağım makinesinden, elektrik akımına kapılan bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Belkaya Mahallesinde Sulukuyu küme evlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nurettin Ünaler (59), sağım yapmak için ahıra girdi. Ünaler, süt sağma makinesinden yaşanan kaçak sonucu elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA