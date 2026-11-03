Ereğli\'de jandarma operasyonunda 4 kişi tutuklandı, 4 bin 256 hap ele geçirildi

Konya'nın Ereğli ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ve Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin koordineli çalışmalarında ilçede uyuşturucu ticareti yapan şebeke teknik ve fiziki takibe alındı. Jandarma ekipleri çalışmaların tamamlanmasıyla operasyon için düğmeye bastı. Harekete geçen jandarma ekipleri belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan aramalarda 4 bin 256 adet sentetik ecza hap, 30 gram kannabinoid (bonzai) maddesi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği belirlenen 45 bin TL nakit para ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheli 4 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.