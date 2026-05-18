Ereğli\'de Kağıt Fabrikasında Yangın

Konya'nın Ereğli ilçesinde bir kağıt fabrikasının bahçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Ereğli-Konya yolu Kargacı mevkii yakınlarında organize sanayide bulunan bir kağıt fabrikasının bahçesinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, fabrika bahçesinde bulunan kağıtlar yanmaya başladı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından uzun süren müdahalenin ardından yangın fabrikaya sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - KONYA