Ereğli'de Kaza: Sürücü Kaçtı, Araçta Köpek Bulundu - Son Dakika
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Ereğli'de Kaza: Sürücü Kaçtı, Araçta Köpek Bulundu

Ereğli\'de Kaza: Sürücü Kaçtı, Araçta Köpek Bulundu

Zonguldak Ereğli'de sürücü yayaya çarpıp kaçarken, terk edilen araçta bir köpek bulundu. Yaralı yaya hastanede.

17.11.2024 01:10
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir sürücü, yayaya çarptıktan sonra aracını terk ederek olay yerinden kaçtı. Terk edilen araçta inceleme yapan ekipler, içinde bir köpek buldu. Yaya, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, sürücüyü yakalama çalışmaları sürüyor.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen kazada Göçmenler kavşağında Şerafettin D. idaresindeki 67 EP 415 plakalı Fiat marka araç, yolun karşısına geçmek isteyen Erdinç Şener'e çarptı. Kazadan sonra yaya çarpmanın etkisiyle yere savrulurken, sürücü ise olay yerinden kaçarak evine saklandı.

Evine gelen polis ekiplerini fark eden Şerafettin D., bu kez evden başka bir yere kaçtı. Ekiplerin kovaladığı Şerafettin D.'yi yakalama çalışmaları sürüyor. Ağır yaralanan yayanın ise Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.

Araçta inceleme yapan ekipler, bir de sürprizle karşılaştı. Kaza sonrası terk edilen aracı inceleyen ekipler araçta bir köpek olduğunu fark etti. Köpek ve araç, çekici yardımıyla otoparka çekilirken, köpeğin sahipleri tarafından teslim alınacağı öğrenildi.

Öte yandan yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ereğli'de Kaza: Sürücü Kaçtı, Araçta Köpek Bulundu - Son Dakika

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