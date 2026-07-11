Ereğli'de Masaj Salonlarına Denetim

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde polis ekiplerince masaj salonlarına yönelik huzur ve asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde faaliyet gösteren masaj salonlarında denetim yapıldı. Uygulamada iş yerlerinin ruhsat ve faaliyet belgeleri kontrol edilirken, çalışanların kimlik bilgileri ile gerekli evrakları incelendi. İş yerlerinde bulunan şahısların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamaları da gerçekleştirildi. Denetimler sırasında ekipler, iş yerlerinin mevzuata uygun faaliyet gösterip göstermediğini kontrol ederken, kamu düzeni ve vatandaşların huzurunun sağlanmasına yönelik incelemelerde bulundu. Yetkililer, ilçe genelinde huzur ve güven ortamının korunmasına yönelik denetim ve uygulamaların aralıksız sürdürüleceğini belirtti. - ZONGULDAK