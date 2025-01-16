Ereğli\'de Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralı

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Konya'nın Ereğli ilçesinde park halindeki otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Toros Mahallesi Fen Lisesi civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.S. (58) idaresindeki 42 YG 682 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak park halindeki bir otomobile çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı E.S. ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA