Ereğli\'de Okul Servisleri Denetlendi

3.Sayfa

Konya'nın Ereğli ilçesinde polis ve zabıta ekipleri tarafından öğrencilerin huzurlu ve güvenli seyahatleri için okul servisleri üzerinde uygulama yapıldı.

Polis ve zabıta ekipleri tarafından ilçe genelinde okul servislerine yönelik uygulama gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde, sürücü ve araçlara ait belgelerin yanı sıra, özelliklerine göre araçlarda bulundurulması zorunlu olan emniyet kemerleri, ilk yardım çantası, yangın söndürme cihazı, okul taşıtı yazıları ile kırmızı ışıklı dur levhaları kontrol edildi. Bu çerçevede, icra edilen çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik, okul servis araçları özel trafik denetiminde; çok sayıda okul servis aracı kontrol edildi.

Yetkililer, öğrenciler ve yolcuların can güvenliğinin sağlanmasına yönelik okul servis araçları ve toplu taşıma araçları üzerinde trafik denetimleri yapıldığını, ilçe genelinde trafik denetimlerine hassasiyetle devam edileceğini belirtti. - KONYA