Konya'nın Ereğli ilçesinde, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 179. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.
Anıt Meydanında düzenlenen programda Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Atatürk anıtına çelenk koyuldu. Ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Ereğli Emniyet Müdürü İsmail Bayrak, günü anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı. POMEM öğrenci tarafından okunan şiirin ardından program sonra erdi. Kutlamalar daha sonra şehitlik ziyaretiyle sürdü. Burada okunan duaların sonrasında şehitlerin mezarlarına karanfiller bırakıldı.
Düzenlenen törene, Ereğli Belediye Başkanı Umut Akpınar, Ereğli Emniyet Müdürü İsmail Bayrak, siyasi partilerin temsilcileri, STK ve teşkilat mensupları katıldı. - KONYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Konya Ereğli'de Türk Polis Teşkilatı'nın 179. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
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