Ereğli\'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, İstanbul Yol Ayrımı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kavşakta dönüş yapan otomobil ile seyir halindeki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.