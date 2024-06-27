Ergene İlçe Jandarma Komutanı görev değişikliği - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ergene İlçe Jandarma Komutanı görev değişikliği

Ergene İlçe Jandarma Komutanı görev değişikliği

Ergene İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Muhammed Süleyman Rüzgar'ın Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanı olarak görevlendirilmesinin ardından bu göreve Jandarma Üsteğmen Murat Duran getirildi. Ergene Kaymakamı Kadir Duman, Rüzgar'ı teşekkür ederek başarılar diledi ve yeni komutan Duran ile istişarelerde bulundu.

27.06.2024 09:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ergene İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Muhammed Süleyman Rüzgar'ın Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanı olarak görevlendirilmesinin ardından bu göreve Jandarma Üsteğmen Murat Duran getirildi.

Ergene Kaymakamı Kadir Duman ilçedeki görevinin ardından Çerkezköy'e görevlendirilen Jandarma Komutanı Üsteğmen Muhammed Süleyman Rüzgar'ı makamında kabul ederek bir süre görüştü. Kaymakam Duman görev süresi içinde verdiği hizmetlerden dolayı Jandarma Üsteğmen Muhammed Süleyman Rüzgar'a teşekkür ederek Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı görevinde başarılar diledi.

Ergene İlçe Jandarma Komutanlığı görevine atanan Jandarma Üsteğmen Murat Duran ile de makamında bir süre görüşen Ergene Kaymakamı Kadir Duman, jandarma bölgesinde asayiş ve güvenlik hususları ile ilgili Duran'la bir süre istişare ettikten sonra hayırlı olsun dileklerini ileterek, görevinde başarılar diledi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Murat Duran, Çerkezköy, Ergene, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ergene İlçe Jandarma Komutanı görev değişikliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:29 Ramazan Pişkin’in katili ’cinsel istismar’ bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim Ramazan Pişkin'in katili 'cinsel istismar' bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim
08:58 Bakan Koca istifa mı etti İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte Bakan Koca istifa mı etti? İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte
08:20 Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı
23:09 İsrail Lübnan’a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah’tan misilleme geldi İsrail Lübnan'a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah'tan misilleme geldi
20:59 Kredi kartlarıyla temassız ödeme limiti değişiyor Kredi kartlarıyla temassız ödeme limiti değişiyor
08:49 Alkollü sürücü, kaldırımda yürüyen kadına kabusu yaşattı Alkollü sürücü, kaldırımda yürüyen kadına kabusu yaşattı
08:48 Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı
08:25 Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti
07:45 Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi
23:48 ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler
23:18 ’’Emniyette dövüldük’’ demişlerdi, gerçek bambaşka çıktı Çete avukatları polise küfürler savurup yumruk attı ''Emniyette dövüldük'' demişlerdi, gerçek bambaşka çıktı! Çete avukatları polise küfürler savurup yumruk attı
22:03 Nihal Candan: Artık influencer değil avukat olmak istiyorum Nihal Candan: Artık influencer değil avukat olmak istiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2024 09:56:26. #1.11#
SON DAKİKA: Ergene İlçe Jandarma Komutanı görev değişikliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement