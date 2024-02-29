Erkek arkadaşına kızdı, kazara kendini bıçakladı - Son Dakika
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Erkek arkadaşına kızdı, kazara kendini bıçakladı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kadın, tartıştığı erkek arkadaşına kızdığı sırada kazara kendini bıçakladı. Olayda kadın sağlık ekipleri tarafından müdahale edildikten sonra hastaneye kaldırıldı. Kadının ifadesinde olayın kazara meydana geldiği belirtildi.

29.02.2024 00:35
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Erkek arkadaşına kızdı, kazara kendini bıçakladı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kadın, tartıştığı erkek arkadaşına kızdığı sırada kazara kendini bıçakladı.

Olay, Yenişehir Mahallesi Demiralay Sokak'taki 4 katlı binanın 2'nci katında meydana geldi. İddiaya göre, S.T. adlı kadın ile erkek arkadaşı V.A. arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın devamında erkek arkadaşı V.A'ya kızıp sitem eden S.T., elindeki bıçakla kazara kendini sağ bacağından yaraladı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan S.T., Kocaeli Şehir Hastanesine götürüldü.

Öte yandan, S.T'nin polise verdiği ifadede de, olayın kazara meydana geldiğini ifade ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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