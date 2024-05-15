Erkek arkadaşını öldüren genç kadına 15 yıl hapis cezası - Son Dakika
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Erkek arkadaşını öldüren genç kadına 15 yıl hapis cezası

Erkek arkadaşını öldüren genç kadına 15 yıl hapis cezası

Bursa'da restoran sahibi erkek arkadaşını bıçakla öldüren Kazakistan vatandaşı Irına Franzen, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

15.05.2024 15:56
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Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle hakkında dava açılan tutuklu sanık Irına Franzen (31) ile olayda hayatını kaybeden Turan Döner'in ailesi ve taraf avukatları katıldı.

Önceki celse verdiği mütalaasını tekrarlayan cumhuriyet savcısı, sanığın "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Maktulün ailesi, şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, sanığın cezalandırılmasını istedi.

"ÖLDÜRME DÜŞÜNCEM YOKTU"

Tercüman eşliğinde son savunmasını yapan ve maktulü sevdiğini dile getiren Franzen, "Ben Turan'a zarar vermek istemedim. Öldürme veya zarar vermek gibi bir düşüncem yoktu. Çok pişmanım." dedi.

HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ

Kararını açıklayan mahkeme heyeti sanığa "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan önce 18 yıl hapis cezası verdi; daha sonra takdiri indirim uygulayarak cezayı 15 yıla düşürdü.

NE OLMUŞTU?

Yıldırım ilçesi Yeşil Mahallesi Çelebi Mehmet Bulvarı'nda 26 Ağustos 2023'te, Kazakistan uyruklu Irına Franzen, restoran sahibi sevgilisi Turan Döner'i (42) evde bıçakla yaralamıştı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Döner'in hayatını kaybettiğini belirlemiş, gözaltına alınan Franzen tutuklanmıştı.

Kaynak: DHA

Bursa, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Erkek arkadaşını öldüren genç kadına 15 yıl hapis cezası - Son Dakika

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    Yorumlar (8)

  • fatih uçar: Erkeğe şiddete karşıyız 61 1 Yanıtla
    Mesko Aljovic: :))) 4 10
  • Murat Yılmaz: erkek öldürülünce 15 yıl mı? 5 yıl yatar çıkar bu. erkeğe şiddete hayır 32 0 Yanıtla
  • Behzat: az ceza vermişler 28 3 Yanıtla
  • Taha: bu nasil haber olay ne anlatilmamis 20 2 Yanıtla
  • Gürkan Güveniç: kadını öldüren serbest adamı öldüren 15 yıl ... bu ne lan 11 10 Yanıtla
  • Yunuss Bayern: Yabancı diye üzülmedim. Yinede türkiyede adalet şaşırtmıyor her zamanki gibi 9 1 Yanıtla
  • Yaşar Koldemir: çok vermisinuz . 0 0 Yanıtla

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