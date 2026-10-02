Erkenek Tüneli'nde duvara çarpan yakıt tankeri yolu kapatınca tünel trafiğe kapatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erkenek Tüneli'nde duvara çarpan yakıt tankeri yolu kapatınca tünel trafiğe kapatıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erkenek Tüneli\'nde duvara çarpan yakıt tankeri yolu kapatınca tünel trafiğe kapatıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya-Adıyaman yolundaki Erkenek Tüneli'nde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yakıt tankeri duvara çarptı. Savrulan tanker yolu kapatınca tünel trafiğe kapatıldı; tankerin çıkarılmasıyla trafik normale döndü.

Malatya- Adıyaman kara yolu üzerindeki Erkenek Tüneli'nde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yakıt tankeri tünel duvarına çarptı. Kaza nedeniyle tünel bir süre trafiğe kapatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman istikametine seyir halinde olan yakıt tankeri, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Erkenek Tüneli içerisinde duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan tanker, tünel içerisinde paralel şekilde durarak yolu tamamen kapattı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Tünel, ekiplerin çalışması sırasında trafiğe kapatılırken, tankerin tünelden çıkarılmasının ardından trafik yeniden normale döndü.

Kaynak: İHA
Erkenek TüneliAdıyaman3. SayfaMalatyaTrafikGüncelKazaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD Orta Doğu’ya bir uçak gemisi daha gönderiyor ABD Orta Doğu'ya bir uçak gemisi daha gönderiyor
Fon soruşturmasında çok sayıda yeni tutuklama Fon soruşturmasında çok sayıda yeni tutuklama
Sevgilisinin eski eşi eve gelince panikledi 3’üncü kattan düşerek öldü Sevgilisinin eski eşi eve gelince panikledi! 3'üncü kattan düşerek öldü
Ünlüleri buluşturan cenaze: Deniz Öztarhan son yolculuğuna uğurlandı Ünlüleri buluşturan cenaze: Deniz Öztarhan son yolculuğuna uğurlandı
LPG’ye 24 saatte ikinci zam Fiyatı 40 lirayı aştı LPG'ye 24 saatte ikinci zam! Fiyatı 40 lirayı aştı
Okul tuvaletinde silah bulundu Müdür yardımcısı görevden uzaklaştırıldı Okul tuvaletinde silah bulundu! Müdür yardımcısı görevden uzaklaştırıldı
09:25
Fon mağdurları için kritik gün Yeni tedbirler masaya geliyor
Fon mağdurları için kritik gün! Yeni tedbirler masaya geliyor
09:22
İşte gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol’un ilk ifadesi
İşte gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol'un ilk ifadesi
09:15
Zamların ardından nefes aldıracak haber Motorine indirim geliyor
Zamların ardından nefes aldıracak haber! Motorine indirim geliyor
08:53
Fon soruşturmasında bakan yardımcısının damadı İskender Balcı’nın da aralarında olduğu 4 kişi tutuklandı
Fon soruşturmasında bakan yardımcısının damadı İskender Balcı'nın da aralarında olduğu 4 kişi tutuklandı
08:28
Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen gözaltına alındı
Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen gözaltına alındı
07:11
Okul tuvaletinde silah bulundu Müdür yardımcısı görevden uzaklaştırıldı
Okul tuvaletinde silah bulundu! Müdür yardımcısı görevden uzaklaştırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2026 10:21:22. #.0.3#
SON DAKİKA: Erkenek Tüneli'nde duvara çarpan yakıt tankeri yolu kapatınca tünel trafiğe kapatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei