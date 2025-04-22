Ermeç Apartmanı Davasında 6. Duruşma - Son Dakika
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Ermeç Apartmanı Davasında 6. Duruşma

Ermeç Apartmanı Davasında 6. Duruşma

Malatya'da yıkılan Ermeç Apartmanı davasında 6. duruşma yapıldı, mahkeme duruşmayı erteledi.

22.04.2025 17:54
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Malatya'da 2023 depremlerinde yıkılan ve 19 kişiye mezar olan Ermeç Apartmanı'na ilişkin davada 6'ncı duruşma görüldü. Bilirkişi raporlarında, yapıdaki ciddi mühendislik ve uygulama hataları tek tek sıralanırken sanıklar suçlamaları reddetti. Mahkeme, yeni bilirkişi talebi üzerine duruşmayı 17 Haziran'a erteledi.

Malatya'da, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Ermeç Apartmanı'na ilişkin açılan davada 6'ncı duruşma görüldü. Bazı sanık avukatları ve hayatını kaybedenlerin yakınlarının hazır bulunduğu duruşmada sanık avukatları, mevcut bilirkişi raporlarının yetersiz olduğunu savunarak yeni bir bilirkişi incelemesi talep etti. Mahkeme heyeti, ilgili kurumlardan gelecek yanıtların beklenmesine ve eksik hususların tamamlanmasına karar vererek duruşmayı 17 Haziran 2025 tarihine erteledi.

Kabul edilen iddianamede usulsüzlükler ön plana çıktı

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde daha önce kabul edilen iddianamede ise binaya ilişkin hazırlanan raporda, binada ciddi yapım kusurların tespit edildiği belirtildi. İddianamede yer alan raporda, başta beton kalitesi olmak üzere donatı yerleşimi ve projeye aykırı müdahalelere dikkat çekildi.

Dosyaya giren bilirkişi raporlarında öne çıkan bulgular da karot örneklerinde ortalama 7.8 MPa basınç dayanımı tespit edilirken bu değerin yönetmeliklerde öngörülen sınırın oldukça altında kaldığı belirtildi. Etriye aralıklarının ise 20-25 cm olduğu, kanca detaylarına uyulmadığı ve gerekli sıklaştırmanın yapılmadığı da rapora yansıdı. Yine kiriş ve kolonlarda pas payının yetersiz olduğu, bu durumun taşıyıcı elemanları korozyona açık hale getirdiği tespit edilirken zemin katta yer alan ticari birimlerin yapıda yumuşak kat düzensizliğine yol açtığı bildirildi. Doğu cephesine projede yer almayan kapalı çıkmalar inşa edildiği, ayrıca zemin kat planında yapılan değişikliklerin statik sistemi olumsuz etkilediği de raporda öne çıkan konular oldu.

Bilirkişi heyeti, proje müellifleri, uygulayıcılar ve denetimden sorumlu kişiler dahil olmak üzere birçok ismin kusurunu ayrı ayrı değerlendirdi. Raporda, yapının taşıyıcı sisteminde hayati mühendislik hatalarının bulunduğu da vurgulandı.

Davada sanık olarak yargılanan A.Ö., A.Y. ve D.Ö. ise suçlamaları kabul etmezken sanıklardan A.Ö. savunmasında binayı mevzuata uygun şekilde inşa ettiklerini ileri sürdü. Diğer sanıklarda teknik eksikliklerden haberdar olmadıklarını savundu. Dava dosyasında ismi geçen mimar M.K. ise binadaki teknik sorumluluğunu hatırlamadığını söylerken projeyi çizen mimar M.E. de yalnızca tasarımdan sorumlu olduğunu, statik hesaplamalarla ilgisi bulunmadığını belirtti.

Ölenlerin yakınları suçluların ceza almasını istiyor

Depremde yıkılan Ermeç Apartmanı'nda annesi, babası ve 2 ağabeyini kaybeden Mehmet Erdoğan duruşma öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Apartmanlarının hazırlanan bilirkişi raporuna göre birçok usulsüzlüklerin de ortaya çıktığını belirten Erdoğan, "Buna rağmen hala bugün 6.'ıncı duruşma düzenlenmesine rağmen herhangi bir şekilde müteahhitler hiçbir şekilde yargılanmıyor, mimarlar hiçbir şekilde yargılanmıyor. Tutuksuz serbest bırakılıyorlar. ve duruşma her zaman bir sonraki tarihe erteleniyor. Biz artık bu durumdan çok sıkıldık. Çünkü bu bizim canımızı acıtıyor. Yani bu müteahhitler asıl ailemi ve diğer insanları katletmekle kalmadı onların yanında bizleri de beraberinde öldürdü" diye konuştu.

Mahkemeyi takip eden diğer ailelerde davanın biran önce sonuçlanmasını ve suçluların adalet önünde hesap vermesini istiyor. - MALATYA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ermeç Apartmanı Davasında 6. Duruşma - Son Dakika

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