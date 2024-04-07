Ermenistan, Azerbaycan mevzilerine ateş açmaya devam ediyor - Son Dakika
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Ermenistan, Azerbaycan mevzilerine ateş açmaya devam ediyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna bağlı birliklerin Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu. Açıklamada, Ermenistan birliklerinin farklı bölgelerden toplamda 16 kez ateş açtığı belirtildi. Azerbaycan askerleri ise gerekli önlemleri alarak karşılık verdi.

07.04.2024 10:47  Güncelleme: 10:49
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Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusuna bağlı birliklerin Azerbaycan mevzilerine ateş açtığı duyuruldu.

Ermenistan, bölgedeki provokatif eylemlerine devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 18.30-22.05 saatleri arasında Ermenistan birlikleri tarafından Çemberek ilinin Cil, Basargeçer ilinin Güneşli ve Gorus ilinin Hoznavar yerleşim birimi istikametindeki mevzilerinden Azerbaycan ordusunun Gedebey ilinin Eyriveng, Kelbecer ilinin Cemilli ve Laçın ilinin Hacılar yerleşkelerindeki mevzilerine toplamda 16 kez ateş açıldığı belirtildi. Açıklamada, olayın ardından Azerbaycan askerleri tarafından Ermeni silahlı gruplarına karşı gerekli önlemlerin alındığı kaydedildi.

Öte yandan Ermeni silahlı gruplarının 2 gün önce de Azerbaycan mevzilerine 30 kez ateş açarak ateşkesi ihlal ettiği de bakanlık tarafından kaydedildi. - BAKÜ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ermenistan, Azerbaycan mevzilerine ateş açmaya devam ediyor - Son Dakika

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