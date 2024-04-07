Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusuna bağlı birliklerin Azerbaycan mevzilerine ateş açtığı duyuruldu.
Ermenistan, bölgedeki provokatif eylemlerine devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 18.30-22.05 saatleri arasında Ermenistan birlikleri tarafından Çemberek ilinin Cil, Basargeçer ilinin Güneşli ve Gorus ilinin Hoznavar yerleşim birimi istikametindeki mevzilerinden Azerbaycan ordusunun Gedebey ilinin Eyriveng, Kelbecer ilinin Cemilli ve Laçın ilinin Hacılar yerleşkelerindeki mevzilerine toplamda 16 kez ateş açıldığı belirtildi. Açıklamada, olayın ardından Azerbaycan askerleri tarafından Ermeni silahlı gruplarına karşı gerekli önlemlerin alındığı kaydedildi.
Öte yandan Ermeni silahlı gruplarının 2 gün önce de Azerbaycan mevzilerine 30 kez ateş açarak ateşkesi ihlal ettiği de bakanlık tarafından kaydedildi. - BAKÜ
Son Dakika › 3.Sayfa › Ermenistan, Azerbaycan mevzilerine ateş açmaya devam ediyor - Son Dakika
Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle alınan tedbirler hakkında bilgi vererek, her gün 2 bin 700 güvenlik personelinin trafik güvenliğini sağlamak için sahada olacağını, vatandaşların da bayram neşesini üzüntüye döndürmemeleri için özellikle kurallara uymasını istedi. Ülke genelinde olduğu gibi Mersin'de de Ramazan Bayramı nedeniyle vatandaşların 9 günlük tatillerini huzurlu ve güvende geçirmesi için ek tedbirler alındı. Özellikle trafik yoğunluğunun yaşandığı bölgelerde uygulamalar yoğunlaşarak vatandaşlar hem polis hem de jandarma ekipleri tarafından bilgilendirilmeye başlandı.
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