'Eros' isimli kediyle ilgili davadan çıkan karara tepki
ANKARA - 'Eros' isimli kediyle ilgili davada sanık hakkında çıkan serbest bırakılma kararının ardından hayvanseverler basın açık açıklaması yaparak tepki gösterdi.
Yılbaşı gecesinde, İstanbul'da öldürülen Eros isimli kedinin kamu davasında sanık İbrahim Keloğlan hakkında 3 yıl hapis cezası verilmişti. Sanık hakkında mahkemenin iyi hal indirimi uygulamasının ardından sanığın cezası 2,5 yıla indirilerek hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol tedbirlerinin uygulanması kararı verildi. Bu kararla birlikte sanık serbest kaldı. Bu karara tepki göstermek için hayvan hakları savunucuları Sakarya Caddesi'nde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.
Yapılan açıklamada, Eros'u 6 dakika boyunca tekmeleyerek öldüren şahsın hapis cezası almasının bir emsal karar olmasının beklendiği belirtilerek şöyle denildi:
"Soluğumuz tutuk, ellerimiz kenetli bu anı bekledik. Eros'a söz vermiştik. Adaleti sağlayacaktık. Olmadı. Sistem Eros'un katiline iyi hal indirimi verdi. Eros'u öldürdükten sonra köye gidip hayvan beslemesi bir fail aklayıcı olarak kullanılarak katil serbest bırakıldı. Bu ülkede bir kedinin 6 dakika boyunca tekmelenerek öldürülmesinden utanıyoruz. Kedi katilinin hapis cezası almayıp üzerine iyi hal indirimi verilmesinden utanıyoruz."
Açıklamanın devamında, Hayvanları Koruma Kanununda hayvanların satışının yasaklanmadığının altı çizilerek, "Can dediğiniz hayvanları sahipli sahipsiz diye ayırarak Eros'a sahipsiz dediğiniz için utanıyoruz. Her hayvan kendi hayatının öznesidir. Mal değil candır ve hiçbir hayvan cinayetinin iyi hali olmaz kadın cinayetlerinde de iyi hal olmayacağı gibi. Ne kravat indirimlerinizi ne de pişmanlıklarınızı kabul ediyoruz. Telafisi olmayan şeyin iyi hali olmaz" ifadelerine yer verildi.
Basın açıklamasının ardından hayvanlar için oturma eylemi yapıldı.
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