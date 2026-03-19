Ertuğrul Köroğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı

Muğla'da hayatını kaybeden emekli Jandarma Albay Ertuğrul Köroğlu, Türk bayrağına sarılı tabutla son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir yumuşak doku kanseriyle mücadele eden Emekli Jandarma Albay Ertuğrul Köroğlu, yaşamını yitirdi. 51 yaşındaki Köroğlu'nun vefatı, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu. Merhum Köroğlu için Menteşe ilçesi Kurşunlu Camii'nde ikindi namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törende, Köroğlu'nun Türk bayrağına sarılı tabutu jandarma personeli tarafından omuzlarda taşındı. Ailesi ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaşın katıldığı törende, kılınan cenaze namazının ardından Ertuğrul Köroğlu'nun naaşı dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. - MUĞLA