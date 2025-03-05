Ertuğrul Özkök: Türk medyasında tepeden paraşütle inen ilk genel yayın yönetmeniyim

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Bankacılık devi, bir çok çalışanını işten çıkaracak

Türk medyasının önemli isimlerinden Ertuğrul Özkök, Haber Bahane programında özel hayatına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 54 yıldır süren evliliğinin çalkantılarına değinen Özkök, yaş aldıkça daha duygusal bir insan olduğunu itiraf etti.

"EŞİMLE BİRBİRİMİZİN İLK AŞKIYIZ"

Özkök, eşiyle olan ilişkisini anlatırken "Eşimle birbirimizin ilk aşkıyız. Çok çalkantılı bir evliliğimiz oldu ama 54 yıldır ayrılmadık" dedi. Bunun yanında, zaman zaman eşiyle ilgili kaygılar yaşadığını belirterek, "Hala bazen karım başka biriyle ilgileniyor diye kabuslar görerek uyanıyorum" ifadelerini kullandı.

"TÜRK MEDYA TARİHİNDE BÜYÜK BİR GAZETENİN BAŞINA TEPEDEN İNEN İLK GENEL YAYIN YÖNETMENİYİM"

Medya kariyerinde önemli bir yer edinmiş olan Özkök, Hürriyet'in genel yayın yönetmeni olduğu döneme dair ilginç bir detay paylaşarak, "Türk medya tarihinde büyük bir gazetenin başına paraşütle inen ilk genel yayın yönetmeniyim" dedi.

"YAŞ ALDIKÇA DAHA DUYGUSAL OLDUM"

Özkök, yıllar geçtikçe daha duygusal bir insan haline geldiğini söyleyerek, "Eskiden kolay kolay ağlamazdım ama yaş aldıkça duygusallaştım, artık çok daha kolay ağlıyorum" ifadelerini kullandı.